Posted: Mar 18, 2026 3:40 PMUpdated: Mar 18, 2026 3:41 PM
Kindergarten and Pre-K Enrollment Dates at Dewey
Brian McSweeney
Kindergarten and Pre-K enrollment at Dewey Schools will open on March 30.
There will be two enrollment sessions for students entering either kindergarten or pre-K next school year. The session on March 30 will take place from 9 a.m. to 6 p.m. The second session will be on March 31 from 9 a.m. to 4 p.m.
Both sessions will take place at Dewey Elementary School, located at 1 Bulldogger Rd. in Dewey.
