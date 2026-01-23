News
Crime & Courts
Posted: Jan 23, 2026 3:17 PMUpdated: Jan 23, 2026 3:17 PM
Bartlesville Man Facing Violent Offender Charge
Brian McSweeney
A Bartlesville man is facing a felony charge after allegedly failing to register as a violent offender.
52-year-old Scott Causey was charged on Friday.
According to the Bartlesville Police Department, Causey has allegedly failed to register as a violent offender since June 2023. The Oklahoma Sex and Violent Offender Registry (OSOR) allegedly sent letters to Causey’s residence, and Causey allegedly failed to mail letters out.
Causey was convicted in 1995 in Utah with first-degree murder.
Causey will appear in court again on Feb. 6 at 9 a.m. His bond is set at $10,000.
« Back to News