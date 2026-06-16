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Election Results

Posted: Jun 16, 2026 6:00 PMUpdated: Jun 16, 2026 9:07 PM

Election Results 6/16

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Evan Fahrbach

FOR WASHINGTON COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Chris Standridge

2,496

40%

26 of 26

Steve Campbell Incumbent

3,677

60%

 

FOR ASSOCIATE DISTRICT JUDGE NOWATA

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Linda Branstetter

721

35%

12 of 12

Tanayia Hubler 

511

24%

James Pfeffer

816

39%

 

FOR NOWATA COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Chris Clouse

853

56%

12 of 12

Arthur Devon Friddle

667

44%

 

FOR NOWATA COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 1 - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

John David Hultz

350

61%

4 of 4

Paul Crupper

140

25%

Elizabeth Pravel

82

14%

 

FOR OSAGE COUNTY TREASURER - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Shawna Myers

1,835

35%

28 of 28

Bridget West

3,373

65%

 

FOR OSAGE COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 3 - REPUBLICAN

 

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

Chad Ray

758

59%

10 of 10

Charlie Cartwright

526

41%

 

FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 10

  

Republican

  

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JUDD STROM Incumbent

2,862

58%

28 of 28

JAKE BAIR        

1,989

40%

CUEN FUNDERBURKE

116

2%

 

FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 11

  

Republican

  

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JOHN B. KANE Incumbent

3,789

70%

18 of 18

WENDI STEARMAN

1,624

30%

 

                     

FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 37

Republican

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JEREMY SACKET

1,880

39%

22 of 22

SPENCER GRACE

2,946

61%

 

 

FOR STATE SENATOR DISTRICT 10

  

Republican

  

Candidate

Votes

Vote %

Precincts Reporting

JADAN TERRAZAS

4,386

41%

49 of 49

BILL COLEMAN

6,319

59%

 


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