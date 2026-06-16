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Election Results
Posted: Jun 16, 2026 6:00 PMUpdated: Jun 16, 2026 9:07 PM
Election Results 6/16
FOR WASHINGTON COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Chris Standridge
|
2,496
|
40%
|
26 of 26
|
Steve Campbell Incumbent
|
3,677
|
60%
FOR ASSOCIATE DISTRICT JUDGE NOWATA
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Linda Branstetter
|
721
|
35%
|
12 of 12
|
Tanayia Hubler
|
511
|
24%
|
James Pfeffer
|
816
|
39%
FOR NOWATA COUNTY ASSESSOR - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Chris Clouse
|
853
|
56%
|
12 of 12
|
Arthur Devon Friddle
|
667
|
44%
FOR NOWATA COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 1 - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
John David Hultz
|
350
|
61%
|
4 of 4
|
Paul Crupper
|
140
|
25%
|
Elizabeth Pravel
|
82
|
14%
FOR OSAGE COUNTY TREASURER - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Shawna Myers
|
1,835
|
35%
|
28 of 28
|
Bridget West
|
3,373
|
65%
FOR OSAGE COUNTY COMMISSIONER DISTRICT 3 - REPUBLICAN
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
Chad Ray
|
758
|
59%
|
10 of 10
|
Charlie Cartwright
|
526
|
41%
|
FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 10
|
Republican
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
JUDD STROM Incumbent
|
2,862
|
58%
|
28 of 28
|
JAKE BAIR
|
1,989
|
40%
|
CUEN FUNDERBURKE
|
116
|
2%
|
FOR STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 11
|
Republican
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
JOHN B. KANE Incumbent
|
3,789
|
70%
|
18 of 18
|
WENDI STEARMAN
|
1,624
|
30%
|
FOR STATE SENATOR DISTRICT 10
|
Republican
|
Candidate
|
Votes
|
Vote %
|
Precincts Reporting
|
JADAN TERRAZAS
|
4,386
|
41%
|
49 of 49
|
BILL COLEMAN
|
6,319
|
59%
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