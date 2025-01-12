Facebook Twitter K1-TEXT Email Print

Posted: Dec 03, 2025 6:56 AM

WASHINGTON COUNTY ELECTION BOARD: Board of Education Filing: Mon-Wed, Dec 1-3, 2025

Tom Davis
Primary Election: February 10, 2026
General: April 7, 2026
 
OFFICE# & TERM FILING DATE CANDIDATE NAME
BARTLESVILLE          I-30
Office 7, 3 yr. unexp. term 12/1/25 Kristen Lindblom
Office 4, 4 yr. term 12/1/25 Mandy Johnston
Office 2, 4 yr. term 12/1/25 *Scott A. Bilger
 
CANEY VALLEY          I-18
 
COPAN                           I-4
Office 1, 5 yr. term 12/1/25 *Tasha M. Hollopeter
Office 1, 5 yr. term 12/2/25 David Weatherspoon
 
DEWEY                            I-7
Office 1, 5 yr. term 12/1/25 Chance Cleveland
 
TRI-COUNTY TECH #1
Zone 3, 5 yr. term 12/1/25 *Chad Ellis
 
 
 
                                                      * INCUMBENT

